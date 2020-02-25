Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ

Новости Украины:В Офисе президента ответили, поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая.

Кремль официально не приглашал украинского президента Владимира Зеленского на парад к 75-летию победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Украинской правды.

"По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение) отсутствует", – говорится в тексте.

Издание пишет, что интересовалось в ОП, получил ли Зеленский приглашение на парад и какой был его ответ, если так, и планирует ли он посетить Москву.

В то же время в Офисе президента не прокомментировали предложение депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича направить парламентскую делегацию в Москву для участия в параде.