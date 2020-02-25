Скачать
Вторник, 25.02.2020
Арест причастных к беспорядкам в Новых Санжарах: полиция опровергает информацию
Арест причастных к беспорядкам в Новых Санжарах: полиция опровергает информацию
Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
Коронавирус: измерять температуру будут всем, прибывающим в Украину
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Стильная и изысканная: Елизавета II поразила роскошным образом
Стильная и изысканная: Елизавета II поразила роскошным образом

Законопроект: в Раде хотят позволить нардепам выступать на русском языке

Законопроект: в Раде хотят позволить нардепам выступать на русском языке
21:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Законопроект зарегистрирован нардепами от ОПЗЖ и "Слуги народа".

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3084, в котором предлагается разрешить выступления в парламенте на языках нацменьшинств с обеспечением перевода на украинский.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, где опубликована пояснительная записка и текст законопроекта.

Авторами проекта закона являются народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"В законопроекте предлагается закрепить такие нормы: языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие Закона Украины "О государственной службе", является государственный язык; в соответствии со статьей 10 Конституции Украины в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины", - говорится в пояснительной записке.

Нардеп "Слуги народа": Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину

Также в документе предлагается установить, что народные депутаты Украины и другие лица, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе", на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов Верховной Рады могут использовать для всех видов выступлений, предусмотренных в статьи 32 данного Регламента, языки национальных меньшинств Украины.

"В таком случае при необходимости Аппарат Верховной Рады Украины обеспечивает перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственном языке и наоборот", - предлагают авторы законопроекта в пояснительной записке.

"Ограбление" Порошенко и Обамой Украины: ОГП открыл уголовное производство против нардепов ОПЗЖ

Согласно информации на сайте Верховной Рады, этот законопроект был зарегистрирован 18 февраля, а 21-24 февраля направлен на рассмотрение различным комитетам. Профильным комитетом определен Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Сейчас на сайте парламента нет ни одного заключения комитетов по законопроекту №3084.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Олег Волошин, Слуга народа, ОПЗЖ, Максим Бужанский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
03 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
04 В Минздраве рассказали, чего боятся коронавирусы
05 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: коронавирус уже в Румынии
СМИ: коронавирус уже в Румынии
Дело MH17: личности свидетелей будут храниться в тайне
Дело MH17: личности свидетелей будут храниться в тайне
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Эстония продолжит поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 февраля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь