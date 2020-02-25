Законопроект: в Раде хотят позволить нардепам выступать на русском языке

Новости Украины:Законопроект зарегистрирован нардепами от ОПЗЖ и "Слуги народа".

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3084, в котором предлагается разрешить выступления в парламенте на языках нацменьшинств с обеспечением перевода на украинский.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, где опубликована пояснительная записка и текст законопроекта.

Авторами проекта закона являются народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин и депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"В законопроекте предлагается закрепить такие нормы: языком работы должностных лиц Верховной Рады, на которых распространяется действие Закона Украины "О государственной службе", является государственный язык; в соответствии со статьей 10 Конституции Украины в работе Верховной Рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины", - говорится в пояснительной записке.

Также в документе предлагается установить, что народные депутаты Украины и другие лица, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе", на пленарных заседаниях Верховной Рады, парламентских слушаниях, в работе органов Верховной Рады могут использовать для всех видов выступлений, предусмотренных в статьи 32 данного Регламента, языки национальных меньшинств Украины.

"В таком случае при необходимости Аппарат Верховной Рады Украины обеспечивает перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственном языке и наоборот", - предлагают авторы законопроекта в пояснительной записке.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, этот законопроект был зарегистрирован 18 февраля, а 21-24 февраля направлен на рассмотрение различным комитетам. Профильным комитетом определен Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Сейчас на сайте парламента нет ни одного заключения комитетов по законопроекту №3084.