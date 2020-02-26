СМИ: Кабмин может быть обновлен в ближайшие две недели

Новости Украины:В Кабмине могут произойти кадровые изменения, в частности может поменяться премьер-министр.

Решение об обновлении Кабинета министров решится в ближайшие две недели. Об этом сообщил источник "Украинской правды" во властных кругах.

Президент Владимир Зеленский еще колеблется, что делать с Алексеем Гончаруком – оставлять на посту премьер-министра или менять.

В окружении президента называют такие причины, почему Зеленский стал думать о его замене: слабая эффективность Кабмина и "социология", которая показывает падение доверия к правительству и лично к Гончарку.

По словам источников УП, Сергей Тигипко – не единственный кандидат на замену, он просто "засветился".

Говорят еще о Валерии Хорошковскои, но это "скорее он так хочет, чем реально является кандидатом".

Между тем, в парламенте есть голоса за отставку Гончарука – он лишь должен написать сам заявление, потому что у него годовой иммунитет до 29 августа.

А вот на назначение премьером, например, Тигипко голосов может не хватить.

Очевидно, президенту еще предстоит убедить депутатов поддержать новую кандидатуру на премьера.

Напомним, Алексей Гончарук говорит, что в правительстве коррупции нет, однако она осталась на местах и на среднем уровне.