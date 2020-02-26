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В Минске проходит встреча участников рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

В Минске проходит встреча участников рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу
11:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дарка Олифер заявила, что практически согласован вопрос разведения войск в районе Гнутово.

В Минске проходит встреча участников четырех рабочих подгрупп (по политическим, экономическим, гуманитарным вопросам и вопросам безопасности) Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам предыдущего заседания в Минске, которое состоялось 12 февраля, заявила, что практически согласовано разведение сил и средств в Гнутово.

Также украинская сторона передала уточненный список лиц, которых стремится освободить. Была достигнута договоренность, что к следующему заседанию ТКГ должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье.

Украинская сторона заявила, что выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск и восстановления контроля Украины над границей. Кроме того, украинская сторона передала перечень предприятий на оккупированной территории, которые требует вернуть в собственность Украины.

Напомним, Украина работает над новой редакцией минских соглашений, хотя Россия публично выступает против внесения в них любых изменений.

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Донбасс, Минск, ТКГ, МИД Беларусии.
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