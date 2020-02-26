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Зарплата гендиректора "Укргидроэнерго" составляет 700 тыс гривень: Минэкоэнерго против

Зарплата гендиректора "Укргидроэнерго" составляет 700 тыс гривень: Минэкоэнерго против
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Министерство энергетики и защиты окружающей среды считает недопустимой выплату вознаграждения в размере 10 млн гривен генеральному директору "Укргидроэнерго".

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не поддерживает выплаты в размере 647,8 тыс. долл. руководителю государственной компании "Укргидроэнерго" Игорю Сироте. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Минэкоэнерго стало известно, что руководителю "Укргидроэнерго" решением наблюдательного совета в декабре 2019 года было начислено и выплачено более 3 млн грн премии. За год сумма полученного вознаграждения топ-чиновника составила более 10 млн грн - это почти 430 тыс. долл. без учета заработной платы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом заработная плата генерального директора "Укргидроэнерго" с июля 2019 года выросла более чем в три раза. Таким образом, общий доход чиновника за год составил 647,8 тыс. долл.

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"Сейчас заработная плата руководителя "Укргидроэнерго" составляет 781 960 грн в месяц. Стоит напомнить, что, по информации из открытых источников, зарплата президента США Дональда Трампа составляет 400 тыс. долл. в год", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что размер премий и должностной оклад руководящего состава "Укргидроэнерго" определяется и устанавливается наблюдательным советом, который был создан летом 2019 года еще предыдущим правительством. 17 июля 2019 года распоряжением тогдашнего премьер-министра Владимира Гройсмана были назначены четыре независимых члена наблюдательного совета, после чего был подписан новый контракт с руководителем "Укргидроэнерго", по которому должностной оклад генерального директора вырос более чем втрое. Также, добавили в министерстве, именно с июля прошлого года можно наблюдать начало выплат миллионных премий руководителям предприятия.

"Минэкоэнерго не согласно с такими действиями, и считает недопустимым начисление и выплату заоблачных и безосновательных денежных вознаграждений в то время, когда прожиточный минимум в стране по состоянию на 1 января 2020 составляет 2027 грн", - отмечается в сообщении.

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"Укргидроэнерго" эксплуатирует 103 гидроагрегата на 10 гидроэлектростанциях на Днепре и Днестре: на Киевской, Каневской, Кременчугской, Среднеднепровской, Днепровской ГЭС-1 и ГЭС-2, Каховской ГЭС, Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС), Днестровской ГЭС и Днестровской ГАЭС (Днестровская ГАЭС находится на этапе завершения строительства), общая установленная мощность которых составляет 5744 МВт. Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.

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Укргидроэнерго, Алексей Оржель, Минэкоэнерго, Игорь Сирота.
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