Завершение войны на Донбассе: Пристайко говорит о необходимости плана "Б"

Новости Украины:Вадим Пристайко заявил, что необходимо искать подходы, которые будут отличаться от Минского процесса.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о необходимости поиска подходов, которые будут отличаться от Минского процесса, с целью завершения войны в Донбассе. Об этом Пристайко сообщил журналистам.

В частности, его спросили, обсуждается ли украинской властью "план Б", например, строительство стены, если не удастся реализовать намерение президента Владимира Зеленского за год закончить войну на Донбассе.

Пристайко заявил, что глава Украинского государства обсуждает эти проблемы, и также работает команда, в которую входят не только представители внешней политики, но и представители безопасности и обороны.

"Президент действительно говорил о том, что существует "план Б". Но это не означает, что "план Б" - это бетонная стена высотой шесть метров", - заявил Пристайко.

В этой связи глава МИД сказал, что речь идет, скорее, об изменениях, которые отличаются от Минского процесса, и, в частности, о миротворческой миссии, которой нет в Минском процессе. "Но это какое-то изменение, которое бы нам позволило продвинуться вперед", - сказал Пристайко.

"Мы все с вами, очевидно, понимаем, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором сейчас есть, и не дают прогресса, которого мы от них ожидаем", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, 13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если на Донбассе построят стену, то это будет "другое государство", которое Украина никогда не признает. По словам Зеленского, в случае ограждения стеной Донбасса, Украина должна создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, чтобы они приехали на территории свободной Украины.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в случае провала переговоров с Россией, Украина "построит стену и будет жить дальше".

Напомним, Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией.