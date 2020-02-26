Скачать
Среда, 26.02.2020
Угроза коронавируса: В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе
В ТГК обсудили меры на Донбассе из-за угрозы коронавируса
"Нарушения прав человека": США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма
США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма
Пидручный выиграл "бронзу" в суперспринте на ЧЕ-2020 по биатлону
Пидручный выиграл "бронзу" в суперспринте на ЧЕ-2020 по биатлону
Шокирующее откровение: Даффи призналась, почему столько лет молчала (Фото)
Даффи призналась, почему столько лет молчала

"Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении

"Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
19:05 Сегодня Телеграф Украинская Правда

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, что вводит денежное вознаграждение для украинцев, совершивших геройский поступок.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок, но такое вознаграждение предусмотрено указом 5-го президента Петра Порошенко еще в марте 2019 года.

Об этом сообщает Telegram-канал Гончарука, комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря министерства социальной политики

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок" - заявил Гончарук. 

В Украине завтра пройдет информкампания по профилактике коронавируса для бизнеса и учебных заведений

207 человек получат по 105 тыс. грн как одноразовую помощь от государства". 

В минсоцполитики УП уточнили, что получателями денежного вознаграждения станут граждане Украины из числа: лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"; членов семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти Героя Украины. 

Выплату осуществят единовременно за счет средств государственного бюджета. 

"Нарушения прав человека": США призвали РФ прекратить оккупацию Крыма

В то же время это денежное вознаграждение предусмотрено указом президента от 28.03.2019 № 92 "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка". 

Указ Порошенко вступил в силу с 1 января 2020 года. 

В указе президента говорилось, что вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума. Прожиточный минимум с 1 января 2020 года - 2102 гривны, то есть награда в 2020 году -105 тысяч гривен. 

Угроза коронавируса: В ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе

Также Порошенко поручил Кабмину предусмотреть в бюджете на 2020 год и последующие годы средства для вознаграждения Героям Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Финансы, Деньги, Петр Порошенко, Вознаграждение, Герои, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
02 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
03 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Без антибиотиков&quot;: Крупнейший производитель курятины заявил, как новая програма повлияла на цены
МХП заявил о влиянии новой программы на цены
В Минске призвали РФ ввести эпидемиологический контроль на линии разграничения из-за коронавируса
"РФ должна принять меры на Донбассе из-за коронавируса"
&quot;Все на проверку&quot;: В &quot;Борисполе&quot; усилили меры предосторожности из-за коронавируса
В "Борисполе" усилили проверки из-за коронавируса
Мартин Скорсезе побил свой собственный рекорд в кинематографе
Мартин Скорсезе побил свой собственный рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь