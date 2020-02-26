"Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении

Новости Украины:Алексей Гончарук заявил, что вводит денежное вознаграждение для украинцев, совершивших геройский поступок.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок, но такое вознаграждение предусмотрено указом 5-го президента Петра Порошенко еще в марте 2019 года.

Об этом сообщает Telegram-канал Гончарука, комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря министерства социальной политики

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок" - заявил Гончарук.

207 человек получат по 105 тыс. грн как одноразовую помощь от государства".

В минсоцполитики УП уточнили, что получателями денежного вознаграждения станут граждане Украины из числа: лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"; членов семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти Героя Украины.

Выплату осуществят единовременно за счет средств государственного бюджета.

В то же время это денежное вознаграждение предусмотрено указом президента от 28.03.2019 № 92 "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка".

Указ Порошенко вступил в силу с 1 января 2020 года.

В указе президента говорилось, что вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума. Прожиточный минимум с 1 января 2020 года - 2102 гривны, то есть награда в 2020 году -105 тысяч гривен.

Также Порошенко поручил Кабмину предусмотреть в бюджете на 2020 год и последующие годы средства для вознаграждения Героям Украины.