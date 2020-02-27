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США не будут снимать санкции с РФ до полной деоккупации Крыма

США не будут снимать санкции с РФ до полной деоккупации Крыма
05:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Россия останется под санкциями США, пока не вернет Крым Украине.

США намерены продолжить применение санкции против Российской Федерации, пока она не вернет Украине контроль над аннексированным Крымом.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон на форуме Age of Crimea ("Время Крыма"), посвященного Дню крымского сопротивления российской оккупации, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и российской незаконной аннексии Крыма. И вместе мы можем подтвердить сегодня, что Крым – это Украина. Как сказал госсекретарь США Майкл Помпео в Крымской декларации, наша неизменная позиция - мы отказываемся признавать любые попытки аннексии Крыма Россией. Мы призываем РФ уважать принципы международного права и прекратить оккупацию Крыма, чтобы полностью восстановить территориальную целостность Украины. Соединенные Штаты будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украине. Практически вчера президент Трамп выпустил официальное сообщение, продолжающее действие этих санкций", – рассказал Пеннингтон.

Он подчеркнул, что США поддерживают Украину на международном уровне.

"Мы также ставим целью убедить, что российская незаконная оккупация Украины никогда не будет признана международным сообществом. В ООН мы постоянно обращались к России с призывом положить конец кампании запугивания крымских татар. На уровне ОБСЕ мои коллеги постоянно фиксируют нарушения прав человека в Крыму и преследования по религиозным и политическим убеждениям", – подчеркнул дипломат.

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В то же время и. о. замглавы дипломатической миссии проинформировал, что США ставят целью помочь Украине с организацией телерадиовещания на территорию Крыма, чтобы у людей, которые там живут, "был доступ к свободным СМИ, а не к российской дезинформации".

Как сообщалось, в Украине 26 февраля отмечается День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады АРК состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Митингующим противостояли пророссийские активисты, между сторонами произошли столкновения, в которых двое человек погибли и несколько десятков получили ранения.

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После оккупации полуострова Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело (так называемое "Дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над крымскотатарскими активистами.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, а страны Запада ввели против нее ряд экономических санкций.

Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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США, Россия, Оккупированный Крым, Джозеф Пеннингтон.
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