Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине

Новости Украины:Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности.

Минские соглашения для Украины полезны тем, что предусматривают возврат оккупированных территорий.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью LB.ua. По его словам, власть готова выполнять соглашения, которые получила в наследство с 2015 года.

"Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы", - отметил министр. Возможное изменение соглашений, считает министр, может касаться установления другого порядка их выполнения.

"Вначале контроль над границей, затем проведение выборов", - уточнил он.

"У нас есть четкая канва действий. Есть Минские соглашения, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть", - заявил Загороднюк.

Отвечая на вопрос о его личном мнении касательно изменения соглашений, министр сказал, что "любой договор можно усовершенствовать".

"С точки зрения безопасности, Минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", - пояснил председатель оборонного ведомства.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на позицию России по данному вопросу.