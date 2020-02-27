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Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине

Глава Минобороны: Минские соглашения выгодны Украине
08:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности.

Минские соглашения для Украины полезны тем, что предусматривают возврат оккупированных территорий.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью LB.ua. По его словам, власть готова выполнять соглашения, которые получила в наследство с 2015 года.

"Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы", - отметил министр. Возможное изменение соглашений, считает министр, может касаться установления другого порядка их выполнения.

"Вначале контроль над границей, затем проведение выборов", - уточнил он.

"У нас есть четкая канва действий. Есть Минские соглашения, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Министерство обороны, идем по тем документам, которые у нас есть", - заявил Загороднюк.

Отвечая на вопрос о его личном мнении касательно изменения соглашений, министр сказал, что "любой договор можно усовершенствовать".

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"С точки зрения безопасности, Минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", - пояснил председатель оборонного ведомства.

Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на позицию России по данному вопросу.

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Минобороны, Донбасс, Минские соглашения, ТГК, Андрей Загороднюк.
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