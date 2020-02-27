Экс-депутат забыл внести в свою декларацию недвижимость и 2 миллиона швейцарских франков

Новости Украины:Экс-депутата Генадия Бобова подозревают в недостоверном декларировании доходов.

Народный депутат VIII созыва Геннадий Бобов, который в декларациях о доходах не указывал наличие недвижимости за границей стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, заплатит 51 тыс. грн штрафа. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Следствием установлено, что экс-депутат в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн грн, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

26 февраля во время подготовительного заседания прокурор САП и обвиняемый подписали соглашение о признании виновности.

Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 Уголовного кодекса (Предоставление недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления) и назначено наказание в виде выплаты 51 тыс. грн штрафа.

Кроме того, лицо лишено права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Как сообщалось ранее, в конце января 2020 года правоохранители сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва в предоставлении недостоверных сведений в декларации о доходах.

По данным САП, в ежегодных декларациях за 2015-2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, подозреваемый не указал финансовые обязательства в размере 52 млн грн, недвижимость за границей стоимостью 2,32 млн швейцарских франков, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%, что в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, о подозрении сообщили экс-депутату Бобову, избранному в избирательном округе № 196 в Черкасской области.

Напомним, бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) заподозрили в растрате более 2 млн гривен государственных средств в сговоре с другими должностными лицами.