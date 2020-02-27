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В G7 назвали реформы, в которых будут поддерживать Украину в 2020 году

В G7 назвали реформы, в которых будут поддерживать Украину в 2020 году
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Послы G7 назвали реформы, в которых Украина будет получать всестороннюю поддержку.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) сообщили о всех направлениях, по которым будут поддерживать в 2020 году реформы в Украине.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства США в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

В частности, группа послов G7 обозначила главные направления, по которым будет поддерживать реформы в Украине в 2020 году.

Речь идет о пяти направлениях реформ - верховенство права и борьба с коррупцией, экономический рост, эффективное управление, развитие общества и безопасность и оборона.

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Послы "Большой семерки" в области верховенства права и борьбы с коррупцией будут поддерживать "дальнейшие усилия по обновлению судебной власти, включая суды первой и второй инстанции; усиление подотчетности и независимости судов".

Также они будут оказывать поддержку Высшему антикоррупционному суду в вынесении его первых приговоров о наказании за коррупцию высокого уровня, институциональным реформам для содействия установлению равных условий для всех, усилению антимонопольного правоприменения и уменьшению олигархического политического влияния.

Кроме того, поддержка будет касаться реформирования Генеральной прокуратуры на региональном и местном уровнях и преобразования Государственного бюро расследований на эффективный, независимый правоохранительный орган.

Послы также будут поддерживать эффективность, независимость и целостность антикоррупционных институтов, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, и совершенствования сотрудничества между учреждениями, призванными обеспечивать верховенство права.

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Вместе с тем, они окажут поддержку восстановлению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как ведущего института предотвращения коррупции, включая полное внедрение системы электронных деклараций. Дипломаты будут поддерживать реформы, направленные на усиление защиты свободы СМИ и персональных данных.

В контексте экономического роста дипломаты G7 будут поддерживать сильный и независимый центральный банк, мощную фискальную и внутреннюю систему контроля; соответствие условиям программы МВФ и принятие эффективного и справедливого законодательства о земельной реформе.

Также они будут поддерживать реформу Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы, создание Бюро финансовых расследований для расследования тяжких экономических преступлений.

Кроме того, поддержка будет касаться внедрения энергетических реформ для содействия инвестициям, прозрачности и эффективности, с одновременным осуществлением демонополизации и уменьшением коррупции в этом секторе, и обеспечения независимости энергетических и ядерных регуляторов.

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Послы G7 будут оказывать поддержку разработке мощной рамочной политики и реализации программы приватизации государственных предприятий и банков, при одновременном совершенствовании корпоративного управления остающихся под государственным контролем. Они будут поддерживать выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и соглашений о свободной торговле, а также дальнейшие усилия по улучшению делового и инвестиционного климата, включая прозрачные и прогнозируемые условия для иностранных инвесторов.

В контексте эффективного управления послы G7 будут поддерживать подготовку к экономическому развитию и реинтеграции на востоке Украины и в Азовском море, включая укрепление системы социальной поддержки; внедрение эффективной реформы децентрализации в соответствии с европейскими стандартами местного управления и проведение местных выборов, соответствующих международным стандартам; внедрение нового Избирательного кодекса, а также внедрение всесторонней реформы государственного управления на национальном, региональном и местном уровне, включая использование прозрачных и конкурентных процедур отбора для заполнения вакансий качественными кандидатами.

В контексте человеческого развития послы будут оказывать поддержку защите пострадавших от конфликта людей, их свободе передвижения и доступу к обновленным услугам, включая пенсии и социальные выплаты; выполнению рекомендаций Венецианской комиссии, в том числе по вопросам меньшинств и образования; реформам в области здравоохранения, образования и пенсий.

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В контексте безопасности и обороны они будут поддерживать успешную имплементацию закона о национальной безопасности и принятие необходимого вторичного законодательства и продолжение усилий по совершенствованию гражданского надзора над сектором безопасности и обороны; успешный переход к гражданскому управлению и демократической подотчетности ВСУ, внедрение прозрачного оборонного бюджетирования и процессов закупок, усиление корпоративного управления оборонным сектором в соответствии с международными стандартами; реформу силового сектора, в частности Национальной полиции и Национальной гвардии, Службы безопасности в соответствии с международными стандартами, а также разработку и внедрение механизмов анализа торговли и инвестиций для защиты национальной безопасности.

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реформы в Украине, G7, Большая семерка.
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