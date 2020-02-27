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ЦИК отменил регистрацию одного из кандидатов на довыборах от 179 округа

ЦИК отменил регистрацию одного из кандидатов на довыборах от 179 округа
15:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Комиссия отменила регистрацию Михаила Соколова в связи с заявлением кандидата об отказе от баллотирования.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию одного из кандидатов в народные депутаты в округе №179 (Харьковская область).

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ секретариата комиссии, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

Центризбирком отменил регистрацию самовыдвиженца Михаила Соколова в связи с поданным им заявлением об отказе от баллотирования.

В связи с этим ЦИК внесла соответствующие изменения в свое постановление о форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня, исключив из приложения в него сведения о Соколове.

ЦИК: Следующие первые выборы в ОТГ состоятся одновременно с местными

Как сообщалось ранее, 13 декабря 2019 года ЦИК назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата в округе №179, поскольку народный депутат Алексей Кучер, избранный в этом округе на внеочередных парламентских выборах, сложил мандат и был назначен на должность председателя Харьковской облгосадминистрации.

Согласно предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 146 тысяч избирателей, а голосование будет проходить на 189 избирательных участках.

Согласно календарному плану, с 16 января по 3 февраля происходило выдвижение кандидатов в народные депутаты, а с 16 января по 13 февраля - подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов. Регистрацию кандидатов комиссия завершила 18 февраля, зарегистрировав 40 кандидатов.

19 февраля ЦИК утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней, которые должны быть изготовлены до 7 марта включительно.

ЦИК зарегистрировала трех кандидатов в нардепы в 179-м округе

Календарным планом также предусмотрено, что до 4 марта Центризбирком может принять решение об отмене регистрации кандидата в случае его обращения с письменным заявлением об отказе баллотироваться или обращения партии об отмене решения о его регистрации (соответствующие обращения могут подаваться по 2 марта).

Установить результаты выборов комиссия должна не позднее 30 марта.

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Верховная Рада, Депутат, ЦИК, Михаил Соколов.
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