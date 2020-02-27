Количество украинцев, которые платят за коммуналку более половины дохода стало больше

Новости Украины:Украинцев, которые платят за коммуналку больше половины дохода, стало в три раза больше.

В феврале 2020 года 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. В 2015-м году этот показатель был меньше в три раза - 6%. Об этом сообщают результаты опроса Киевского международного института социологии.

С 2019 года эта доля выросла с 14% в ноябре и 16% декабря.

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015-го года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%

46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилось.

Напомним, Брагар не приехал к пенсионерке, которой предлагал "продать собаку за комуналку".