Загороднюк об эскалации в Идлибе: Действия РФ представляют угрозу для всего мира

Новости Украины:Загороднюк отреагировал на обстрелы турецких позиций в Сирии.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что поддержка Россией режима президента Сирии Башара Асада для обстрела турецких позиций в провинции Идлиб свидетельствуют, что российские действия представляют угрозу для всего мира.

Об этом Загороднюк сообщил в Facebook по итогам телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Он выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного войсками Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирии.

"Мы разделяем чувство скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий. Гибель людей - это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это", - заявил министр обороны.

"Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", - подчеркнул Загороднюк.

"От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в эту нелегкую минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.