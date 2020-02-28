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Загороднюк об эскалации в Идлибе: Действия РФ представляют угрозу для всего мира

Загороднюк об эскалации в Идлибе: Действия РФ представляют угрозу для всего мира
15:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Загороднюк отреагировал на обстрелы турецких позиций в Сирии.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что поддержка Россией режима президента Сирии Башара Асада для обстрела турецких позиций в провинции Идлиб свидетельствуют, что российские действия представляют угрозу для всего мира.

Об этом Загороднюк сообщил в Facebook по итогам телефонного разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Он выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного войсками Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирии.

"Мы разделяем чувство скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий. Гибель людей - это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это", - заявил министр обороны.

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"Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", - подчеркнул Загороднюк.

"От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в эту нелегкую минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления", - добавил министр.

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Как сообщалось ранее, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.

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Сирия, Турция, Россия, Минобороны, Хулуси Акар, Андрей Загороднюк.
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