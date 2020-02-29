Полгода работы Рады: Кто из нардепов не подал ни одного законопроекта?

Новости Украины:Три депутата от "Слуги народа" за полгода не подали ни единого законопроекта.

Сегодня истекает полгода работы Верховной Рады Украины девятого созыва, которая начала свою работу 29 августа 2019. УНН проанализировал, кто из нардепов стал лидером по количеству голосований, а кто стал аутсайдером по количеству поданных законопроектов.

Так, 29 февраля истекает полгода после начала работы ВР девятого созыва. За это время только три нардепа не подали ни одного законопроекта, а пять нардепов от фракции "Слуга народа" стали лидерами по количеству голосов в сессионном зале.

Согласно данным на сайте ВР, сейчас в Раде работает 423 народных депутатов девятого созыва. За пол года работы три народных депутата от фракции "Слуга народа" Любовь Шпак, Анатолий Драбовский и Александр Копыленко не стали инициаторами ни одного законопроекта. Также внефракционный нардеп Евгений Яковенко подал только одну законодательную инициативу. По два законопроекта подали внефракционный нардеп Роман Иванисов и нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Санченко. Все другие нардепы подали по три и более законопроектов.

Добавим, что ни одного законопроекта не было подано председателем ВР Дмитрием Разумковым, однако, он был инициатором более 40 проектов постановлений, которые были приняты.

С 29 августа 2019 по 29 февраля 2020 гг в сессионном зале состоялось 2773 голосования. За этот период в пятерку лидеров по количеству голосований вошли народные депутаты от фракции "Слуга народа".

Абсолютным лидером по количеству голосований стал нардеп Александр Бакумов, который проголосовал 2758 раз, что составляет 99,46% от всего количества голосований. После него лидируют нардепы Александр Литвинов (2757), Владимир Ватрас (2750), Юрий Здебский (2736) и Елена Криворучкина (2704).

Также определена пятерка народных депутатов, которые осуществили наименьшее количество голосований за полгода:

1. Антон Яценко, депутатская группа "За майбутнє" - 128 голосов, или 4,6%;

2. Вадим Столар, фракция "ОПЗЖ" - 136 голосований, 4,9%;

3. Андрей Деркач, внефракционный - 235 голосований, 8,4%;

4. Александр Герега, депутатская группа "За майбутнє" - 290 голосований, 10,4%;

5. Вадим Рабинович, фракция "ОПЗЖ" - 307 голосований, 11%.

Также, согласно статистике голосований, определена тройку нардепов, которые зачастую отсутствуют во время голосования:

1. Вадим Рабинович, фракция "ОПЗЖ" - пропустил 2051 голосования,

2. Александр Дубинский, фракция "Слуга народа" - пропустил 1656 голосований,

3. Анжелика Лабунская, фракция "Батькивщина" - пропустила 1627 голосований.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 1017/п1 о предварительном одобрении проекта закона № 1017 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины до 300 нардепов, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.