Парламент не поддержал 81 законопроект от партии Зеленского

Новости Украины:Депутаты девятого созыва отклонили свыше 80 законопроектов, которые были предложены партией "Слуга народа".

С начала работы ВР девятого созыва, парламентарии не поддержали 81 законопроект, инициаторами которых были народные депутаты от фракции "Слуга народа". Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата ВР.

"За период с начала девятого созыва (29 августа 2019 года) нардепами, членами фракции "Слуга народа" зарегистрировано 529 законопроектов. Наибольшее количество законопроектов было инициировано лично и представлено в соавторстве с народным депутатом Украины Данилом Гетманцевым — 60 законопроектов. Ни одного законопроекта не было инициировано народными депутатами Драбовским, Копыленко и Шпак", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время 35 законопроектов, поданных нардепами от фракции "Слуга народа", были приняты за основу и готовятся к дальнейшему рассмотрению.

"Не рассматривались на пленарных заседаниях 303 законопроекты, а также не были поддержаны (считаются отклоненными и снятыми с рассмотрения) 81 законопроект", — сообщили в Аппарате ВР.

Добавим, по информации на сайте ВР, в Раде на текущей третьей сессии уже было принято 23 законопроекта.

Как сообщалось ранее, в политсиле "Слуга народа" планируют принять до местных выборов, которые запланированы в октябре, закон о децентрализации — в начале сентября его собираются вынести на голосование в Верховной Раде.

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