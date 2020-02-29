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Суббота, 29.02.2020
Внеочередное заседание Рады: повестка дня
Внеочередное заседание Рады: повестка дня
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Внеочередное заседание Рады: повестка дня

Внеочередное заседание Рады: повестка дня
19:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада на внеочередном заседании оценит деятельность правоохранителей в сфере борьбы с коррупцией.

На внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на 4 марта, помимо вопросов, связанных с Кабинетом министров, будут рассмотрены вопросы деятельности правоохранительных органов в сфере преодоления коррупции.

Соответствующий пункт указан в обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня.

"На внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов: …о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка", - указывается в сообщении.

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Также на внеочередном заседании планируют рассмотреть проекта закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" и проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений о Главнокомандующем Вооруженных Сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, видах и отдельных родах войск.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о ратификации Рамочного договора между Украиной и Францией об усилении морской безопасности.

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Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались. Позже глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Рада рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.

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Верховная Рада, СБУ, МВД, Кабмин, Коррупция, НАБУ, ГБР, ОГП.
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