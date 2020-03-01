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"Слуга народа" создаст электронный реестр кандидатов на вступление в партию

"Слуга народа" создаст электронный реестр кандидатов на вступление в партию
17:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В партии "Слуга народа" говорят, что реестр поможет бороться с "липовыми" кандидатами.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, в партии намерены создать электронный реестр кандидатов на вступление в партию. Об этом она рассказала в интервью одному из украинских изданий.

В частности она сообщила, что через сайт уже пришло много анкет. Сейчас ведется работа над тем, чтобы сделать электронный реестр. Нужно связываться с человеком, чтобы он подписал эту электронную анкету. Это такой довольно забюрократизированный процесс, даже при вступлении в партию.

По словам Евгении Кравчук это нужно для того, чтобы "отсекать" самозванцев. Поскольку на выборах была проблема, когда самовыдвиженцы подавали свои документы в ЦИК и писали "член партии Слуга народа". Тогда приходилось писать в  ЦИК, что это никакой не член партии "Слуга народа" и чтобы убрали его из бюллетеней.

КИУ: В партии "Слуга народа" не работает ни один работник

Они спрашивали, на основании чего они должны это делать; и где посмотреть, что кандидат не является членом. Доходило до того, что приходилось идти в суды и уже там доказывать, что тот или иной кандидат не имееет к партии "Слуга народа" никакого отношения.

Напомним, депутаты девятого созыва отклонили свыше 80 законопроектов, которые были предложены партией "Слуга народа".

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Все по теме:

Верховная Рада, ЦИК, Слуга народа, Евгения Кравченко.
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