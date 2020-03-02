Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится

Новости Украины:Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что голосование по его отставке в среду, 4 марта, может и состояться, но вряд ли будет успешным.

Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным, полагает генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - сказал Рябошапка в понедельник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Уточняя, означает ли это, что голосования в среду по его отставке не будет, генпрокурор сказал: "Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 4 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по трем основным причинам, среди которых - кадровые перестановки в Кабмине.

СМИ также сообщали, что премьер-министр Алексей Гончарук намекнул о желании покинуть должность после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ротации кадров в трех энергокомпаниях, связанных с бизнес-интересами олигарха Игоря Коломойского. Также была информация, что Владимир Зеленский может назначить бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука.