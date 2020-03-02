Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится
Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится
COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса
COVID-2019: В мире уже более 3000 человек умерли от коронавируса
Вернидуб признался, что мог возглавить Динамо
Вернидуб признался, что мог возглавить Динамо
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится

Генпрокурор Рябошапка о своей отставке: Ничего не состоится
10:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что голосование по его отставке в среду, 4 марта, может и состояться, но вряд ли будет успешным.

Голосование по отставке генерального прокурора в среду может и состояться, но вряд ли будет успешным, полагает генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - сказал Рябошапка в понедельник журналистам в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Уточняя, означает ли это, что голосования в среду по его отставке не будет, генпрокурор сказал: "Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным".

СМИ: Гончарук уходит в отставку

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что 4 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по трем основным причинам, среди которых - кадровые перестановки в Кабмине.

СМИ также сообщали, что премьер-министр Алексей Гончарук намекнул о желании покинуть должность после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу ротации кадров в трех энергокомпаниях, связанных с бизнес-интересами олигарха Игоря Коломойского. Также была информация, что Владимир Зеленский может назначить бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Генпрокурор, Руслан Рябошапка, ОГП, Отставка Гончарука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
02 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
03 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
04 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
05 Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и штормовой ветер: какой будет погода в первые дни весны
Мокрый снег и ветер: какой будет погода в первые дни весны
Впервые в этом году: Северная Корея испытала две ракеты
Северная Корея впервые в этом году испытала две ракеты
На сколько сократился государственный долг Украины
На сколько сократился государственный долг Украины
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь