"Это наше твердое убеждение": Швеция обещает сохранить санкции против РФ

Новости Украины:Швеция обещает сохранить санкции против РФ "пока причина введения еще существует".

Швеция сохранит санкции против России, пока будет существовать их причина - то есть агрессия РФ против Украины, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Что касается санкций, это наше твердое убеждение, что мы должны сохранять санкции, пока причина, по которой мы ввели санкции, все еще существует. В то же время, мы надеемся, что Минские и нормандские договоренности будут имплементированы полностью", - сказала она на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Линде отметила, что собирается во вторник, 3 марта, посетить Донбасс.

"Мы также обсудили ситуацию населения на восточной Украине, и мы будем там завтра. Так что я надеюсь, что мы сможем поговорить с людьми напрямую", - пояснила она.

Также глава МИД Швеции заверила, что во время председательства ее страны в ОБСЕ в 2021 году вопрос Украины будет одним из главных в повестке дня.

"Швеция будет держать Украину высоко на повестке дня во время нашего будущего председательства в ОБСЕ. Наш общий интерес - это сохранение общей структуры европейской безопасности, а также всеобъемлющей системы безопасности ОБСЕ", - подчеркнула Линде.