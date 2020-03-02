Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Статистика ВНО: Сколько уже зарегистрировались и другие впечатляющие цифры
Статистика ВНО: Сколько уже зарегистрировались и другие впечатляющие цифры
В Кабмине разработали новую стратегию роста пенсий
В Кабмине разработали новую стратегию роста пенсий
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Умер художник-концептуалист Улай
Умер художник-концептуалист Улай

"Это наше твердое убеждение": Швеция обещает сохранить санкции против РФ

"Это наше твердое убеждение": Швеция обещает сохранить санкции против РФ
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Швеция обещает сохранить санкции против РФ "пока причина введения еще существует".

Швеция сохранит санкции против России, пока будет существовать их причина - то есть агрессия РФ против Украины, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Что касается санкций, это наше твердое убеждение, что мы должны сохранять санкции, пока причина, по которой мы ввели санкции, все еще существует. В то же время, мы надеемся, что Минские и нормандские договоренности будут имплементированы полностью", - сказала она на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Линде отметила, что собирается во вторник, 3 марта, посетить Донбасс.

Пристайко о "нормандском саммите": Мы бы не хотели откладывать эту встречу

"Мы также обсудили ситуацию населения на восточной Украине, и мы будем там завтра. Так что я надеюсь, что мы сможем поговорить с людьми напрямую", - пояснила она.

Также глава МИД Швеции заверила, что во время председательства ее страны в ОБСЕ в 2021 году вопрос Украины будет одним из главных в повестке дня.

Пристайко о возможной отставке: Разговора с Зеленским не было

"Швеция будет держать Украину высоко на повестке дня во время нашего будущего председательства в ОБСЕ. Наш общий интерес - это сохранение общей структуры европейской безопасности, а также всеобъемлющей системы безопасности ОБСЕ", - подчеркнула Линде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швеция, Санкции, Вадим Пристайко, Анн Линде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
02 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
03 Узнайте о себе больше: психологический тест
04 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
05 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация
В Кабмине рассказали, когда будет индексация пенсий
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
Гончарук: В Украине началась &quot;Большая стройка&quot;
Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
Компания Facebook обновила Messenger: что изменилось
Компания Facebook обновила Messenger: что изменилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь