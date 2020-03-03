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Кабмин назначил депутат Киевсовета Илью Сагайдака заместителем министра инфраструктуры

Кабмин назначил депутат Киевсовета Илью Сагайдака заместителем министра инфраструктуры
14:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Решение о назначении Кабмин принял на заседании во вторник, 3 марта.

Кабинет министров Украины назначил депутата Киевского совета Илью Сагайдака заместителем министра инфраструктуры.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по итогам сегодняшнего заседания правительства.

Также Кабмин назначил Наталью Форсюк заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции, которая с сентября 2019 года работала на должности замминистра инфраструктуры.

Кабмин назначил ряд замминистров и руководителей органов исполнительной власти

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, Сагайдак будет отвечать за дорожную отрасль, а Форсюк - за евроинтеграционное направление.

На сайте Мининфраструктуры сказано, что в настоящее время госсекретарем министерства является Андрей Галущак, первым замминистра - Дмитрий Абрамович, а замами – Наталья Форсюк и Олег Ющенко.

Илья Сагайдак с 2016 года занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, и был уволен в июле 2017 года.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Сагайдак входит в состав депутатской группы "Киевская команда", главой которой является Сергей Гусовский.

Напомним, по данным Дубинского, Гончарука заменит Шмигаль, большинство министров также уйдут в отставку.

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Все по теме:

Мининфраструктуры, Кабмин, Алексей Гончарук, Илья Сагайдак.
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