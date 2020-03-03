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Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр

Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
21:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Украины:Гончарук написал заявление об отставке, на пост премьера согласован Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление о своей отставке, фракция "Слуга народа" согласовала назначение на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал, мы сейчас проголосовали фракцией ее удовлетворить. Он уже больше не премьер-министр", - сказал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский журналистам после заседания фракции во вторник вечером.

В свою очередь народный депутат Михаил Радуцкий подтвердил эту информацию.

"Шмыгаля предложил президент… Фракция поддержала", - сообщил он журналистам после заседания фракции.

Радуцкий также сообщил, что против Шмыгаля на фракции не проголосовал никто, лишь один человек воздержался.

"Гончарук подал заявление (об отставке – Ред.). Есть заявление. …Заявление было продемонстрировано спикером Верховной Рады. Когда именно оно было подано – я думаю, вы зайдете на сайт Верховной Рады и увидите", - сказал Радуцкий журналистам.

Отвечая на вопрос о новом составе правительства, Радуцкий сказал: "Ещё нет даже 50% предложений, поэтому сегодня озвучили человека, которого предлагают на должность премьер-министра, а он уже должен формировать правительство и согласовывать его сначала с фракцией, а потом в зале".

Он также отметил, что вопросы силового блока на фракции не обсуждались, подчеркнул, что решение будет приниматься после отчета правоохранителей.

В свою очередь Дубинский утверждает, что сохранят должности министр внутренних дел Арсен Аваков, министра юстиции Денис Малюська и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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При этом на должность министра финансов, по его словам, предложена кандидатура бывшего первого заместителя министра финансов Игоря Уманского, на пост министра обороны - генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, экс-первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ Андрея Тарана, на должность министра социальной политики – экс-главу департамента труда и занятости ведомства Марину Лазебную, министра молодежи и спорта - президента Национальной федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта.

Министром иностранных дел, по словам Дубинского, может стать Дмитрий Кулеба, занимающий пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Отчет силовиков завтра, пять силовиков отчитываются, после чего принимается по ним персональное решение об отставке или о продолжении работы", - добавил Дубинский.

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Остальные кандидатуры, в том числе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, по словам парламентария, еще обсуждаются.

В то же время, в своем телеграм-канале Дубинский дал понять о планах разделения министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на министерство агропромышленного комплекса и министерства экономического развития и торговли, сообщив о согласовании Милованова на пост министра АПК, а пост главы МЭРТ – Романа Жуковского, который с апреля 2010 по май 2011 года руководил управлением социально-экономической политики Администрации президента Украины.

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Михаил Радуцкий, Алексей Гончарук, Денис Шмыгаль, Александр Дубинский.
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