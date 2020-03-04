Отставка Гончарука: "Батькивщина" будет голосовать за увольнение премьера

Новости Украины:Во фракции "Батькивщина" говорят, что поддержат отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Фракция "Батькивщина" будет голосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и Кабинета министров Украины.

Об этом сказал народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Валентин Наливайченко в комментарии журналистам.

"То, что правительство профанов Гончарука должно уйти, то это мы требовали еще когда был отчет правительства", - заявил он. Наливайченко отметил, что фракция еще тогда требовала отставки правительства.

Он заявил, что фракция "Батькивщина" настаивает на том, чтобы была представлена программа деятельности нового правительства "с конкретными ответственными и сроками выполнения".

"У нас есть первое требование и самое главное - сегодня новое правительство должно проиндексировать пенсии, которые должны были быть проиндексированы 1 марта", - подчеркнул Наливайченко.

По его словам, вторым требованием фракции "Батькивщина" является поддержание проекта законопроектов, разработанных фракцией и внесены еще в сентябре 2019 года - об индексации пенсий, о зарплатах, о медицине, о цене на газ, то есть "развернуть страну на правильный курс, который должно выполнять новое правительство - социальное развитие государства".

Напомним, нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке.