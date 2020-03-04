Скачать
Среда, 04.03.2020
Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина
Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина
Коронавирус в Украине: что происходит в Черновцах
Коронавирус в Украине: что происходит в Черновцах
Шевченко анонсировал новые имена в сборной Украины
Шевченко анонсировал новые имена в сборной Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта

Отставка Гончарука: "Батькивщина" будет голосовать за увольнение премьера

Отставка Гончарука: "Батькивщина" будет голосовать за увольнение премьера
11:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Во фракции "Батькивщина" говорят, что поддержат отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Фракция "Батькивщина" будет голосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и Кабинета министров Украины.

Об этом сказал народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Валентин Наливайченко в комментарии журналистам.

"То, что правительство профанов Гончарука должно уйти, то это мы требовали еще когда был отчет правительства", - заявил он. Наливайченко отметил, что фракция еще тогда требовала отставки правительства.

Лекарства в Украине будут маркироваться специальным кодом для защиты от подделок

Он заявил, что фракция "Батькивщина" настаивает на том, чтобы была представлена программа деятельности нового правительства "с конкретными ответственными и сроками выполнения".

"У нас есть первое требование и самое главное - сегодня новое правительство должно проиндексировать пенсии, которые должны были быть проиндексированы 1 марта", - подчеркнул Наливайченко.

По его словам, вторым требованием фракции "Батькивщина" является поддержание проекта законопроектов, разработанных фракцией и внесены еще в сентябре 2019 года - об индексации пенсий, о зарплатах, о медицине, о цене на газ, то есть "развернуть страну на правильный курс, который должно выполнять новое правительство - социальное развитие государства".

Напомним, нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Премьер-министр, Валентин Наливайченко, Батькивщына, Отставка премьера, Алесксей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
04 Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука
05 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука
Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука
В Беларуси стремительно растет число больных коронавирусом
В Беларуси растет число больных коронавирусом
Реформа дошкольного образования: Кабмин принял новое постановление
МОН начинает реформу дошкольного образования – что изменится
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию (Фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь