Новый состав правительства: В "Слуге народа" заявляют о "пакетном" голосовании

Новости Украины:Во фракции "Слуга народа" говорят, что за назначения в Кабмин будут голосовать пакетом.

Во фракции "Слуга народа" заявляют о голосовании в состав правительства "пакетом".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что состав правительства будет голосоваться "пакетом", то есть одним голосованием.

В то же время фракция "Голос" настаивает на том, чтобы каждый из кандидатов на должность министра рассказал о том, что он собирается делать после назначения.

Народный депутат Украины из этой фракции Юлия Клименко отметила: "Наши требования два - изменить повестку дня и сначала заслушать отчет всех правоохранительных органов ... А после этого отчета мы начинаем заслушивать каждого министра - представление, ответы кандидатов, которые собираются стать министрами, поименное голосование, так как кота в мешке мы не готовы ни рассматривать, ни поддерживать".

Она отметила, что во фракции "Слуга народа" хотят пакетного голосования за новый состав правительства.

Отвечая на вопрос, будет ли голосовать фракция за отставку нынешнего правительства, Клименко сказала: "Мы не голосовали за назначение. Но посмотрим, на основании чего их будут увольнять и примем свое решение. Но в принципе, это вопрос монобольшинства - они назначают и они увольняют - это их политическая ответственность".

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