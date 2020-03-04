Отставка Рябошапки: Депутаты собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВР

Новости Украины:Народные депутаты не сильно довольны работой Руслана Рябошапки, поэтому собирают подписи для проведения внеочередного заседания ВР, чтобы снять его с должности.

Депутаты фракции "Слуга народа" собирают подписи за проведение завтра в 18:30 внеочередного заседания Верховной Рады Украины о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам.

"Идет такой сбор подписей", - отметил он.

Корниенко напомнил, что необходимо собрать в соответствии с законодательством 150 подписей народных депутатов для инициирования проведения внеочередного заседания парламента.

По его словам, 20 минут назад уже было около 70 подписей, и "думаю, что шансы велики в этом (речь идет о сборе необходимых 150 подписей - ред)".

Корниенко отметил, что подписи собираются для проведения внеочередного заседания "по вопросу постановления об отставке генерального прокурора".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" заявил, что разговаривал с председателем ВР Дмитрием Разумковым и "предварительно единственная возможность провести такое заседание в 18:30".

Напомним, Верховная рада Украины по состоянию на среду, 4 марта, рассмотрела более 2500 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.