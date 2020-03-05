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Четверг, 05.03.2020
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Экс-посол США: Украина является одной из самых важных стран в Европе

Экс-посол США: Украина является одной из самых важных стран в Европе
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Хербста, поддержка Украины представляет жизненно важный интерес для США.

Поддержка Украины со стороны США остается неизменной - несмотря на существенные проблемы, которые переживает в последнее время американское общество.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

"Американская поддержка Украины остается чрезвычайно твердой. Мы говорим об этом на протяжении последних шести-восьми месяцев, учитывая то, что тема Украины была центральной в процессе импичмента", - отметил дипломат.

Он высказал свою позицию после дискуссии в Атлантическом совете в Вашингтоне, где, в частности, звучали мнения, будто сейчас американское общество меньше обращает внимание на Украину - из-за выборов, распространения коронавируса и внутренних проблем США.

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В связи с этим Хербст подчеркнул, что даже в разгар межпартийной борьбы в процессе импичмента подавляющее большинство республиканцев и демократов в Конгрессе высказывались единодушно в отношении Украины.

"Поэтому я думаю, что поддержка является незыблемой", - указал эксперт.

В ответ на вопрос, в чем заключаются главные интересы Америки, экс-посол подчеркнул: Украина является одной из самых важных стран в Европе.

"В Украине очень образованное население, хорошие технологические возможности, в том числе по созданию оружия. Это та страна, которую мы хотим видеть на нашей стороне", - заявил Хербст.

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По его словам, не менее важным фактором является то, что "Москва проводит агрессивную политику в Европе, Евразии и по всему миру". И это является вызовом для Соединенных Штатов. А главный фронт российской агрессии – это Донбасс.

"Итак, у нас жизненно важный интерес помогать Украине защищать суверенитет и территориальную целостность, а также добиться победы в противостоянии кремлевской агрессии. Мы действительно очень заинтересованы в этом", - подчеркнул бывший посол США.

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Украина, США, Джон Хербст.
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