Новости Украины:Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по ТВ и двоих переназначил.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Национального совета по вопросам телерадиовещания и еще двух переназначил на должности.

Соответствующие указы от 4 марта размещены на сайте президента.

Зеленский досрочно прекратил полномочия членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского и Ульяны Фещук.

Еще двух членов Нацсовета - Юрия Зиневича и Валентина Коваля - президент уволил и переназначил членами государственного регулятора.

Напомним, новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу.