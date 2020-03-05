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Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по ТВ

Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по ТВ
11:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Нацсовета по ТВ и двоих переназначил.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Национального совета по вопросам телерадиовещания и еще двух переназначил на должности.

Соответствующие указы от 4 марта размещены на сайте президента.

Зеленский досрочно прекратил полномочия членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского и Ульяны Фещук.

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Еще двух членов Нацсовета - Юрия Зиневича и Валентина Коваля - президент уволил и переназначил членами государственного регулятора.

Напомним, новый телеканал для оккупированных территорий "Дом" скоро начнет производство своих новостей и ток-шоу.

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Нацсовет, Владимир Зеленский, Нацсовет по ТВ, Телевидения и радиовещания.
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