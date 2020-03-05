Дубилет рассматривает варианты работы в новом правительстве

Новости Украины:Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не исключает, что продолжит работать в новом правительстве.

Бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что намерен проводить консультации о формате продолжения своей работы в правительстве.

"Что касается моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершены. А ничего так не болит, как ощущение потерянного из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", - написал он в своем Телеграм-канале в четверг.

Среди прочего он поблагодарил своих коллег за проделанную работу. "Работа была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны", - добавил он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство.

В тот же день новым премьером был назначен Денис Шмыгаль. Он представил состав нового правительства, который уже принял присягу. В частности, должность, которую занимал Дмитрий Дубилет, досталась Олегу Немчинову.