В Раде рассматривают отставку Рябошапки (Видео)

Новости Украины:В ВРУ проводят внеочередное заседание о рассмотрении недоверия к генпрокурору Руслану Рябошапке.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание, во время которого депутаты будут рассматривать вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

В зале зарегистрировались 311 народных депутатов.

"Внеочередное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал спикер.

Согласно повестке дня, предполагается рассмотрение проекта постановления №3154 "О выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Р."

В зале заседаний зарегистрировались 311 народных депутатов.

Участие во внеочередном заседании принимает сам генпрокурор Руслан Рябошапка.

В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в случае освобождения Рябошапки в соответствии с процедурой, одновременное назначение нового генпрокурора невозможно. Она допустила при этом, что для назначения нового генпрокурора может быть созвано еще одно внеочередное заседание парламента.

Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов, в том числе - от фракции "Слуга народа".