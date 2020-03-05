В Раде рассматривают отставку Рябошапки (Видео)

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание, во время которого депутаты будут рассматривать вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
В зале зарегистрировались 311 народных депутатов.
"Внеочередное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал спикер.
Согласно повестке дня, предполагается рассмотрение проекта постановления №3154 "О выражении недоверия Генеральному прокурору Рябошапке Р."
В зале заседаний зарегистрировались 311 народных депутатов.
Участие во внеочередном заседании принимает сам генпрокурор Руслан Рябошапка.
В то же время заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в случае освобождения Рябошапки в соответствии с процедурой, одновременное назначение нового генпрокурора невозможно. Она допустила при этом, что для назначения нового генпрокурора может быть созвано еще одно внеочередное заседание парламента.
Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов, в том числе - от фракции "Слуга народа".