Ионушас не обсуждал с Зеленским свою кандидатуру на пост генпрокурора

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас сообщил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским внесение своей кандидатуры на должность генерального прокурора.
"В соответствии с Конституцией, представление вносит президент Украины, это его решение. С Владимиром Александровичем после заседания фракции я не общался насчет этого представления", - сказал он журналистам в четверг после внеочередного заседания парламента.
Ионушас выразил поддержку тем реформам, которые внедрял отправленный в четверг в отставку генпрокурор Руслан Рябошапка.
"Он бросил вызов системе, и мы его всячески поддерживали голосованием за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре. Поэтому любые реформы не будут изменены, вектор остается неизменным", - подчеркнул он.
При этом Ионушас считает, что нужно уделять больше внимания выполнению непосредственной функции прокуратуры, связанной с процессуальным руководством.
Фамилии Ионушаса и Сергея Кизя назывались в СМИ как возможные кандидаты на пост генпрокурора.
Как сообщалось, Верховная Рада 5 марта выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку.