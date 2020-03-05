Ионушас не обсуждал с Зеленским свою кандидатуру на пост генпрокурора

Новости Украины:Нардеп фракции "Слуга народа" заявил что не вел переговоров с президентом о внесении своей кандидатуры на должность генпрокурора.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас сообщил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским внесение своей кандидатуры на должность генерального прокурора.

"В соответствии с Конституцией, представление вносит президент Украины, это его решение. С Владимиром Александровичем после заседания фракции я не общался насчет этого представления", - сказал он журналистам в четверг после внеочередного заседания парламента.

Ионушас выразил поддержку тем реформам, которые внедрял отправленный в четверг в отставку генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Он бросил вызов системе, и мы его всячески поддерживали голосованием за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре. Поэтому любые реформы не будут изменены, вектор остается неизменным", - подчеркнул он.

При этом Ионушас считает, что нужно уделять больше внимания выполнению непосредственной функции прокуратуры, связанной с процессуальным руководством.

Фамилии Ионушаса и Сергея Кизя назывались в СМИ как возможные кандидаты на пост генпрокурора.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 марта выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку.