СМИ узнали, кто стал исполняющим обязанности генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак исполняет обязанности главы ведомства после увольнения с поста генпрокурора Руслана Рябошапки.
Виталий Касько не исполняет обязанности генерального прокурора Украины, поскольку в четверг, 5 марта, написал заявление об отставке с поста первого заместителя генпрокурора и генеральный прокурор Руслан Рябошапка его подписал, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.
"Рябошапка в качестве генпрокурора подписал это заявление", - сказал собеседник агентства в пятницу.
Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.
5 марта Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
За соответствующее решение проголосовали 179 депутата во время внеочередного заседания в четверг.