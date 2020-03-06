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СМИ узнали, кто стал исполняющим обязанности генпрокурора

СМИ узнали, кто стал исполняющим обязанности генпрокурора
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сейчас временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак исполняет обязанности главы ведомства после увольнения с поста генпрокурора Руслана Рябошапки.

Виталий Касько не исполняет обязанности генерального прокурора Украины, поскольку в четверг, 5 марта, написал заявление об отставке с поста первого заместителя генпрокурора и генеральный прокурор Руслан Рябошапка его подписал, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Рябошапка в качестве генпрокурора подписал это заявление", - сказал собеседник агентства в пятницу.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьера и 15 членов правительства.

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5 марта Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

За соответствующее решение проголосовали 179 депутата во время внеочередного заседания в четверг.

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Все по теме:

Генпрокурор, Виктор Чумак, Руслан Рябошапка, Офис генпрокуратуры.
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