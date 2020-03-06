"Подлый удар в спину": Чубаров раскритиковал заявление нового главы Кабмина

Новости Украины:Чубаров назвал заявление Шмыгаля о возможной подаче воды в Крым "ударом в спину".

Заявление новоназначенного Премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно возможности подачи воды во временно оккупированный Крым было негативно воспринято Меджлисом крымскотатарского народа.

Заявление об этом на своей странице в Facebook обнародовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Скандальное заявление новоизбранного Премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды по Северо-Крымскому каналу во временно оккупированный Крым, озвученное им на фоне ужесточения в Крыму репрессий и преследования крымских татар и этнических украинцев со стороны российских оккупантов, по сути, стало подлым ударом в спину тем, кто не смирился с оккупацией Крыма и остаются верны Украинскому государству", - заявил Чубаров.

Он акцентировал, что ситуацию не изменило даже срочное объяснение Премьер-министра Шмыгаля, размещенное им впоследствии на своей странице в Facebook.

"Следует честно указать и на то, что ряд капитулянтских заявлений в последнее время по Крыму со стороны отдельных украинских политиков и должностных лиц, дезориентируют международные организации и международных партнеров, которые стремятся поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности в рамках международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. При этом, абсолютно недопустимы попытки прикрытия подобных "инициатив" якобы заботой о гражданах Украины, которые проживают в оккупированном Россией Крыму, - говорится в заявлении председателя Меджлиса.

Чубаров отмечает, что на самом деле любые уступки России со стороны Украины или ее международных партнеров "только усиливают репрессивную политику Кремля в отношении граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму", и прежде всего - против крымскотатарского народа.

Председатель Меджлиса также отмечает, что восстановление водоснабжения Крыма через Северо-Крымский канал необходимо Москве для укрепления и расширения российского военного присутствия в оккупированном ею Крыму, а также для обустройства новых поселений для колонизации захваченного полуострова гражданами РФ, которых заселяют с целью вытеснения из Крыма крымских татар и этнических украинцев.

По словам Чубарова, для кардинального прорыва в восстановлении территориальной целостности Украины и защиты государственного суверенитета Украины необходима максимальная мобилизация украинского общества. Именно поэтому "с целью консолидации как внутри Украины, так и на международном уровне всех усилий, направленных на скорейшую деоккупацию Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымом", председатель Меджлиса в своем заявлении призвал Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также вновь назначенных членов Кабинета министров Украины, как и все политические и общественные организации Украины, к постоянным консультациям и взаимодействию с Меджлисом крымскотатарского народа.