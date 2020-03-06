Скачать
Пятница, 06.03.2020
В Кабмине рассказали, как будут "спасать" промышленность
В Кабмине рассказали, как будут "спасать" промышленность
В зоне ООС подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены
В зоне ООС подорвалась БМП: один военный погиб, еще трое ранены
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
Усик может существенно повлиять на планы Хирна
ТОП 3 полезные практики на исполнение желаний в марте
ТОП 3 полезные практики на исполнение желаний в марте

Права человека в оккупированном Крыме: Совбез ООН заслушает три доклада

Права человека в оккупированном Крыме: Совбез ООН заслушает три доклада
14:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации с правами человека на оккупированном Крымском полуострове.

Совет безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию с правами человека во временно оккупированном Россией Крыму.

Об этом в Facebook сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Итак, сегодня в 17:00 по киевскому времени Совбез ООН обсудит ситуацию с правами человека на Крымском полуострове", - отметил он.

Николенко отметил, что формат заседания позволил привлечь трех украинских докладчиков: постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и руководительницу Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник.

С докладом также выступит помощник генсекретаря ООН по вопросам прав человека, руководитель Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Ильзе Кэрис.

"Держим вопрос Крыма на активной повестке дня международного сообщества", - отметил представитель Постоянного представительства Украины при ООН.

Комиссия ООН по наркотическим средствам: Зеленский сформировал делегацию от Украины

Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Под утро 27 февраля спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма и вывесили над ними флаг России. Тогда же Верховная Рада Крыма по требованию захватчиков объявила о проведении на полуострове референдума о присоединении к РФ.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

Сенцов в Польше: Мы все хотим жить в мире, но в Украине это невозможно пока есть Путин

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Совбез ООН, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
02 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
03 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
04 Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку
05 Тилля Линдеманна заметили в одном из киевских кафе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Работаем, чтобы в марте провести обмен, а в апреле - &quot;нормандскую встречу&quot;
Зеленский рассчитывает на обмен пленными уже в марте
СМИ узнали, кто стал исполняющим обязанности генпрокурора
Офис генпрокурора получил временного руководителя
Таможня ответила на заявления Зеленского
Таможня ответила на заявления Зеленского
Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)
Настя Каменских украсила обложку мужского глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь