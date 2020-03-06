Права человека в оккупированном Крыме: Совбез ООН заслушает три доклада

Новости Украины:Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации с правами человека на оккупированном Крымском полуострове.

Совет безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию с правами человека во временно оккупированном Россией Крыму.

Об этом в Facebook сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Итак, сегодня в 17:00 по киевскому времени Совбез ООН обсудит ситуацию с правами человека на Крымском полуострове", - отметил он.

Николенко отметил, что формат заседания позволил привлечь трех украинских докладчиков: постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова и руководительницу Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник.

С докладом также выступит помощник генсекретаря ООН по вопросам прав человека, руководитель Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Ильзе Кэрис.

"Держим вопрос Крыма на активной повестке дня международного сообщества", - отметил представитель Постоянного представительства Украины при ООН.

Россия оккупировала Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Под утро 27 февраля спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма и вывесили над ними флаг России. Тогда же Верховная Рада Крыма по требованию захватчиков объявила о проведении на полуострове референдума о присоединении к РФ.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.