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Преследование "Свидетелей Иеговы" в оккупированном Крыму: МИД призывает усилить в Крыму

Преследование "Свидетелей Иеговы" в оккупированном Крыму: МИД призывает усилить в Крыму
19:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Министерство иностранных дел Украины требует от РФ прекратить преследование сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы" в оккупированном Крыму.

МИД Украины призывает международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на Россию для прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с приговорами оккупационных российских "судов" в Крыму, вынесенных гражданам Украины Сергею Филатову и Артему Герасимову по обвинению в "организации деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.

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В частности, отмечается, что в нарушение своих международно-правовых обязательств, Россия как государство-оккупант продолжает злоупотреблять своим законодательством на оккупированной территории Крыма для преследования граждан Украины по религиозному признаку.

В МИД напомнили, что 5 марта подконтрольный РФ "Джанкойский районный суд" приговорил Филатова к 6 годам лишения свободы, а так называемый "Ялтинский городской суд" вынес решение о наложении штрафа на Герасимова в размере 400 тысяч российских рублей. Так, причиной преследований была названа принадлежность обоих граждан Украины к религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая на легальных основаниях действует на территории Украины, включая Крымский полуостров.

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"Требуем от Российской Федерации прекратить уголовные преследования украинских граждан по ложным обвинениям на религиозной почве. Призываем международное сообщество обратить внимание на неправомерные решения российских судов в отношении граждан Украины и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - заявили в МИД .

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Россия, МИД, Свидетели Иеговы, Оккупированный Крым.
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