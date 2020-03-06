Преследование "Свидетелей Иеговы" в оккупированном Крыму: МИД призывает усилить в Крыму

Новости Украины:Министерство иностранных дел Украины требует от РФ прекратить преследование сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы" в оккупированном Крыму.

МИД Украины призывает международное сообщество усилить политико-дипломатическое давление на Россию для прекращения нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с приговорами оккупационных российских "судов" в Крыму, вынесенных гражданам Украины Сергею Филатову и Артему Герасимову по обвинению в "организации деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в нарушение своих международно-правовых обязательств, Россия как государство-оккупант продолжает злоупотреблять своим законодательством на оккупированной территории Крыма для преследования граждан Украины по религиозному признаку.

В МИД напомнили, что 5 марта подконтрольный РФ "Джанкойский районный суд" приговорил Филатова к 6 годам лишения свободы, а так называемый "Ялтинский городской суд" вынес решение о наложении штрафа на Герасимова в размере 400 тысяч российских рублей. Так, причиной преследований была названа принадлежность обоих граждан Украины к религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая на легальных основаниях действует на территории Украины, включая Крымский полуостров.

"Требуем от Российской Федерации прекратить уголовные преследования украинских граждан по ложным обвинениям на религиозной почве. Призываем международное сообщество обратить внимание на неправомерные решения российских судов в отношении граждан Украины и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - заявили в МИД .