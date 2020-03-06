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Британия в ООН: Международное сообщество должно объединиться и стать рядом с Украиной

Британия в ООН: Международное сообщество должно объединиться и стать рядом с Украиной
21:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Великобритания в ООН призвала РФ выполнить резолюцию ГА ООН и допустить поездку верховного комиссара по правам человека в Крым.

Попытка России насильственно изменить международные границы, в частности путем аннексии Крыма грозит основным международным принципам, представляет опасность целостности каждой страны.

С таким заявлением выступил в пятницу на заседании Совета безопасности ООН заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН посол Джон Аллен.

"Соединенное Королевство призывает всех присутствующих, и все международное сообщество объединиться и стать рядом с Украиной. Крым принадлежит Украине. Безопасность каждой страны зависит от основного принципа, согласно которому государство не должно изменять границы и захватывать территории силой", - заявил представитель Соединенного Королевства.

Он подчеркнул, что "именно поэтому судьба Крыма волнует каждого из нас, потому что неизвестно кто же будет следующим".

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В то же время он обратил внимание на нарушение российской оккупационной властью прав человека на полуострове, подчеркнув, что РФ неспроста скрывает данные об этом.

"Информация о правах человека ограничена, Россия не выполняет резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которые призывают организовать поездку верховного комиссара по правам человека в Крым. России есть что скрывать", - заявил посол.

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В связи с этим представитель Великобритании призвал РФ как можно скорее предоставить доступ международным миссиям по мониторингу.

Как сообщалось ранее, Совет безопасности ООН в пятницу, 6 марта, провел заседание по формуле Аррии о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму и о путях деоккупации полуострова.

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Великобритания, Россия, Совбез ООН, Оккупированный Крым.
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