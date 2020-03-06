Чубаров: РФ не исполнила ни одной резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

Новости Украины:Чубаров в Совбезе ООН обвинил Россию в невыполнении резолюций Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.

Россия полностью игнорирует голос международного сообщества и не выполнила ни одной резолюции ООН по Крыму, а также решения Международного суда ООН и призывов других международных организаций.

Об этом заявил в пятницу на заседании Совета безопасности ООН по формуле Аррии глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"До сегодняшнего дня ни одна из резолюций Генеральной ассамблеи ООН по Крыму Россией не выполнена. Все постановления, решения, резолюции, рекомендации, декларации и призывы Совета Европы, ОБСЕ и других международных организаций по части Крыма остаются без надлежащего реагирования Российской Федерацией с нарушением ею уставных документов и принципов деятельности этих организаций", - заявил глава Меджлиса крымских татар.

Он также напомнил, что Россия не исполнила решения Международного суда ООН, обязавшего РФ отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории оккупированного Крыма, а также предоставить свободный въезд в Крым лидерам и членам Меджлиса.

Более того, подчеркнул Чубаров, "Россия как оккупирующая держава ужесточает репрессии в отношении жителей Крыма". Это характеризуется, в частности, "системными преследованиями и дискриминацией крымских татар – коренного народа Крыма и этнических украинцев, включая насильственные исчезновения и похищения, убийства, пытки и жестокое обращение, произвольные аресты, задержания и лишение свободы", заявил он.

Понятно, отметил Чубаров, что Россия будет стараться и впредь не только уходить от ответственности, но и максимально противодействовать любым действиям международного независимого мониторинга в Крыму.

"Надо заставить Россию выполнять свои обязательства, взятые ею в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, следует обеспечить постоянное обеспечение пребывания сотрудников указанных международных миссий на территории АРК и города Севастополя", - призвал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 6 марта, в Совете безопасности ООН проходит заседание по формуле Аррии о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму и способах деоккупации полуострова.