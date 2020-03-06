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Пятница, 06.03.2020
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Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым

Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
21:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в оккупированный Крым.

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в оккупированный Крым, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует на этом закончились", - сказал он в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

В то же время Кулеба подчеркнул, что власть работает над тем, чтобы саммит лидеров "нормандской четверки" состоялся в конце апреля и назвал освобождение украинских пленных "задачей номер один".

"Мы сейчас говорим с россиянами об освобождении пленных, о дополнительных точках разведения и о проведении нормандского саммита в конце апреля для того, чтобы сделать очередной системный шаг в сторону деоккупации и возобновления территориальной целостности Украины", - заявил министр.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.

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Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль уточнил, что его слова были вырваны из контекста.

"Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - написал он.

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МИД, Водоснабжение, Дмитрий Кулеба, Оккупированный Крым.
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