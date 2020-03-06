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Жесткие меры: Чубаров призвал ООН ввести эмбарго на российские энергоносители

Жесткие меры: Чубаров призвал ООН ввести эмбарго на российские энергоносители
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Чубаров призвал ООН ввести эмбарго на все российские энергоносители.

Для принуждения России освободить оккупированные территории на востоке Украины и в Крыму наиболее эффективным способом было бы введение новых санкций против РФ, в том числе эмбарго на поставки энергоносителей из России.

С таким заявлением выступил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН по Крыму лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Что касается конкретных санкций, которые могли бы обеспечить соблюдение прав человека на оккупированных Россией украинских территориях, мы говорим о необходимости принятия жестких экономических, политических, дипломатических действий", - заявил Чубаров.

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Он также подчеркнул, что это могло бы "заставить РФ вывести свои войска из оккупированных территорий Украины" и тем самым дать возможность самому Украинскому государству обеспечивать права человека на своей территории.

"Среди таких необходимых действий мы считаем введение международного эмбарго на все виды российских энергоносителей," – заявил представитель крымских татар.

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Как сообщалось ранее, Чубаров в пятницу также анонсировал проведение международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации, марш достоинства". Он призвал международных представителей присоединиться к этой мирной акции.

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Россия, Санкции, Рефат Чубаров, Оккупированный Крым.
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