Канада предоставит Украине более 2 млн долларов на поддержку полиции

Новости Украины:Канада поможет укрепить потенциал Национальной полиции Украины.

Канада выделит Украине более 2 миллионов долларов США с целью поддержки Национальной полиции.

Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел Канады.

"Министр также объявил о предоставлении более 2 миллионов долларов США в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге и просмотре процесса реформирования", - говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил, что эти средства будут предоставлены в рамках процесса реформ, которые осуществляются в Украине, в реализации которых Киеву активно помогает Канада.

Напомним, в МИД Канады заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в борьбе против агрессии РФ.