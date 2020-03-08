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Зеленский об олигархах: Вешать нельзя, но иногда очень хочется

Зеленский об олигархах: Вешать нельзя, но иногда очень хочется
13:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский говорит, что вешать олигархов нельзя поскольку в Украине действует демократия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вешать и стрелять олигархов нельзя, ведь в Украине демократия, однако добавил, что иногда очень хочется. Об этом он сообщил в интервью британскому изданию The Guardian, передает пресс-служба Офиса Президента.

Отвечая на вопрос, а роль олигархов в Украине уже поняли: просто просить денег у них, вешать, стрелять, Зеленский отметил:

"Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный или демократичный. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее".

Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Он акцентировал внимание на том, что закон и правила для всех одинаковы.

"Мы выбираем закон. Мы концептуально создаем демократическое государство, и для всех должны быть одинаковые правила, один закон. Но роль, если вы уже использовали это слово, - то очень хочется, чтобы роли у них были не главные, а, как в кино, эпизодические. Со своей стороны, они понимают, что я не вор, и начинают по-другому себя вести", - подытожил Зеленский.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что олигархи не имеют никакого влияния на правительство страны.

Напомним, Зоряну Скалецкую на обсервацию направил Владимир Зеленский.

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Правительство, Президент Украины, Олигархи, Владимир Зеленский.
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