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Понедельник, 09.03.2020
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Постпред при ООН рассказал об одном из приоритетов работы Украины в организации

Постпред при ООН рассказал об одном из приоритетов работы Украины в организации
21:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Кислицы, защита прав женщин является приоритетом для Украины в ООН.

Украина имеет твердую позицию, что усилия в ООН в защиту прав женщин и достижение гендерного равенства должны быть приоритетными, поэтому полностью поддерживает принятую в понедельник Генассамблеей ООН Политическую декларацию в поддержку Пекинского процесса.

Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Одним из приоритетов деятельности Украины в ООН является защита прав женщин и достижение гендерного равенства. Поэтому Украина приветствует сегодняшнее одобрение Политической декларации по случаю 25-й годовщины Четвертой Всемирной конференции в отношении женщин", - отметил глава украинской дипмиссии.

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Он подчеркнул, что принятие Политической декларации в ГА ООН является важным шагом для достижения гендерного равенства в мире. Что же касается актуальности этого документа для Украины, которая продолжает находиться в условиях внешней агрессии со стороны РФ, в нем подтверждается необходимость усиления защиты женщин и девушек в вооруженных конфликтах. Кроме того, декларация поддерживает полное, равноправное и содержательное участие женщин в принятии решений и мирных процессах, а также посреднических усилиях, в том числе по предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов.

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Политическая декларация, принятая в понедельник Генассамблеей ООН, подтверждает Пекинскую декларацию и Платформу действий, а также другие обязательства в контексте достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей для женщин и девушек. Документ определяет 12 приоритетных для реагирования вопросов: женщины и бедность; образование и учебная подготовка женщин; женщины и здравоохранение; насилие в отношении женщин; женщины и вооруженные конфликты; женщины и экономика; участие женщин в процессах принятия решений; институциональные механизмы улучшения положения женщин; права женщин, женщины и СМИ; женщины и окружающая среда; соблюдение прав девушек.

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ООН, Гендерное равенство, Генассамблея ООН, Сергей Кислица.
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