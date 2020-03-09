Разумков в Швейцарии ознакомился с проектами гумпомощи для востока Украины

Представители швейцарского Государственного секретариата развития и сотрудничества (DEZA) представили проекты гуманитарной помощи для восточной Украины в сфере водоснабжения и здравоохранения.
Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с проектами помощи Украине в рамках официального визита в Швейцарию.
Председатель украинского парламента выразил благодарность Швейцарии за оказанную помощь и поддержку.
"Сегодня людям, проживающим на временно оккупированных территориях или на территориях в непосредственной близости от линии разграничения, важна любая помощь. С началом войны появилась проблема с медицинскими учреждениями, ведь многие из них были уничтожены или повреждены. Кроме того, мы видим рост количества болезней, и очень важно выявлять эти проблемы на начальных стадиях, чтобы можно было спасти людей", - подчеркнул председатель Верховной Рады.
По его словам, не менее серьезным остается и вопрос водоснабжения.
"Мы высоко ценим многолетнюю гуманитарную и техническую помощь Швейцарии и надеемся на ее продолжение", - отметил Разумков.
Также в рамках встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в будущем.