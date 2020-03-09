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Разумков в Швейцарии ознакомился с проектами гумпомощи для востока Украины

Разумков в Швейцарии ознакомился с проектами гумпомощи для востока Украины
21:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ВРУ

Новости Украины:Разумкову представили проекты гуманитарной помощи Швейцарии для востока Украины.

Представители швейцарского Государственного секретариата развития и сотрудничества (DEZA) представили проекты гуманитарной помощи для восточной Украины в сфере водоснабжения и здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ознакомился с проектами помощи Украине в рамках официального визита в Швейцарию.

Председатель украинского парламента выразил благодарность Швейцарии за оказанную помощь и поддержку.

"Сегодня людям, проживающим на временно оккупированных территориях или на территориях в непосредственной близости от линии разграничения, важна любая помощь. С началом войны появилась проблема с медицинскими учреждениями, ведь многие из них были уничтожены или повреждены. Кроме того, мы видим рост количества болезней, и очень важно выявлять эти проблемы на начальных стадиях, чтобы можно было спасти людей", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

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По его словам, не менее серьезным остается и вопрос водоснабжения.

"Мы высоко ценим многолетнюю гуманитарную и техническую помощь Швейцарии и надеемся на ее продолжение", - отметил Разумков.

Разумков опроверг информацию об испортившихся отношениях с Зеленским

Также в рамках встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в будущем.

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Верховная Рада, Швейцария, Гуманитарная помощь, Дмитрий Разумков.
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