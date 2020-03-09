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Разумков в Швейцарии обсудил усиление межпарламентского взаимодействия (Фото)

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Разумков в Швейцарии обсудил усиление межпарламентского взаимодействия (Фото)
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВРУ

Новости Украины:Украина готова усиливать межпарламентское взаимодействие со Швейцарией.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с председателем Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Изабель Море и ее заместительницей Ирен Келин и обсудил с ними возможности расширения украинско-швейцарского сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента во вторник.

"Важно, что сейчас началась активное взаимодействие и на уровне посольств, и на уровне парламентских групп дружбы. У нас много перспективных направлений для совместной работы, в частности в сфере имплементации реформ… Мы рады, что Швейцария входит в пятерку крупнейших наших стран-инвесторов, и надеемся, что дружественные парламентские отношения усилят экономические, и, как следствие, увеличат объем инвестиций", - отметил Разумков.

Во время встречи обсуждались вопросы обеспечения прав человека на оккупированных территориях, пути урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и возвращения аннексированного Крыма, оказание поддержки со стороны Швейцарии на международных площадках, а также возможности изучения швейцарского опыта прямой демократии.

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Спикер украинского парламента поблагодарил госпожу Море и госпожу Келин за готовность продолжать и расширять межпарламентские отношения, а также пригласил представителей парламента Швейцарии посетить Украину.

Разумков находится в Швейцарии с официальным визитом.

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Верховная Рада, Швейцария, Дмитрий Разумков, Изабель Море, Ирен Келин.
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