Разумков надеется на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии

Новости Украины:Спикер Верховной Рады заявил, что украинские реформы направлены на создание благоприятных условий для инвесторов.

Украина высоко ценит поддержку со стороны Швейцарии во внедрении реформ, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Зоммаругой (Simonetta Sommaruga).

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента во вторник

В рамках официального визита в Швейцарию Разумков поздравил главу Швейцарского государства с избранием на должность и выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем.

"Взаимодействие Правительства Швейцарии и парламента Украины является важной составляющей эффективности двусторонних отношений. Мы благодарны за поддержку реформ в Украине и надеемся на дальнейшее усиление взаимодействия наших государств", - отметил он.

Спикер подчеркнул, что реформы, которые внедряются в Украине, направлены на создание благоприятных рамочных условий для инвесторов.

Разумков также поблагодарил президента Швейцарии за техническую и гуманитарную поддержку, которую Швейцария оказывает Украине. "Мы надеемся, что в будущем такая помощь будет расширена. Это один из ключевых вопросов, ведь Швейцария - единственная страна, которая оказывает помощь как гражданам, живущим на линии соприкосновения, так и тем, кто вынужденно остается за ней", - подчеркнул спикер Рады.

Среди направлений, по которым Украина может привлекать швейцарский опыт, он назвал реформу децентрализации и нормы прямой демократии. "В Швейцарии успешно работает практика, когда народ субъектом законодательной инициативы. Украина также делает первые шаги. Уже разработаны законопроекты, какими должны быть расширены формы прямой демократии: закреплено механизмы общенационального и местных референдумов, народного вето, отзыв депутата. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их рассмотреть", - сказал Разумков.