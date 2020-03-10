Разумков надеется на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии

Украина высоко ценит поддержку со стороны Швейцарии во внедрении реформ, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Зоммаругой (Simonetta Sommaruga).
Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента во вторник
В рамках официального визита в Швейцарию Разумков поздравил главу Швейцарского государства с избранием на должность и выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем.
"Взаимодействие Правительства Швейцарии и парламента Украины является важной составляющей эффективности двусторонних отношений. Мы благодарны за поддержку реформ в Украине и надеемся на дальнейшее усиление взаимодействия наших государств", - отметил он.
Спикер подчеркнул, что реформы, которые внедряются в Украине, направлены на создание благоприятных рамочных условий для инвесторов.
Разумков также поблагодарил президента Швейцарии за техническую и гуманитарную поддержку, которую Швейцария оказывает Украине. "Мы надеемся, что в будущем такая помощь будет расширена. Это один из ключевых вопросов, ведь Швейцария - единственная страна, которая оказывает помощь как гражданам, живущим на линии соприкосновения, так и тем, кто вынужденно остается за ней", - подчеркнул спикер Рады.
Среди направлений, по которым Украина может привлекать швейцарский опыт, он назвал реформу децентрализации и нормы прямой демократии. "В Швейцарии успешно работает практика, когда народ субъектом законодательной инициативы. Украина также делает первые шаги. Уже разработаны законопроекты, какими должны быть расширены формы прямой демократии: закреплено механизмы общенационального и местных референдумов, народного вето, отзыв депутата. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их рассмотреть", - сказал Разумков.