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Вторник, 10.03.2020
Впервые в истории: Разумков анонсировал визит в Украину президента Швейцарии
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Впервые в истории: Разумков анонсировал визит в Украину президента Швейцарии

Впервые в истории: Разумков анонсировал визит в Украину президента Швейцарии
20:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВРУ

Новости Украины:Президент Швейцарии впервые в истории посетит Украину.

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга впервые в истории независимостей посетит Украину с официальном визитом, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы ожидаем визит президента Швейцарской конфедерации. Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю нашего независимого государства", - заявил Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на канале "112-Украина".

Отвечая на вопрос, когда именно состоится визит Симонетты Соммаруги в Украину, председатель Верховной Рады не уточнил. Разумков отметил, что в ходе своего визита в Швейцарию, ему удалось согласовать позиции по продолжению программы гуманитарной помощи для территорий, прилегающих к линии разграничения на 2020-2023 года.

Разумков в Швейцарии обсудил усиление межпарламентского взаимодействия (Фото)

Напомним, в рамках официального визита в Швейцарию Разумков поздравил главу Швейцарского государства с избранием на должность и выразил надежду на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии в будущем.

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Верховная Рада, Швейцария, Симонетта Соммаруга, Дмитрий Разумков.
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