СНБО составит список законопроектов, которые нужно будет менять из-за коронавируса

Новости Украины:Давид Арахамия сообщил, что СНБО составит список законопроектов для борьбы с коронавирусом.

Руководители парламентских фракций попросили Совет национальной безопасности и обороны составить список всех законопроектов, необходимых для противодействия распространению коронавируса в Украине.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы буквально позавчера или вчера собирали всех глав фракций, заслушивали главного санэпидемврача, главу МЧС, главу Погранслужбы и так далее. Наработали ряд решений, отправили их сегодня на СНБО, попросили их в течение двух-трех дней обработать и составить список всех законопроектов, которые нужно будет срочно менять. Например, чтобы поменять закон о госзакупках и иметь возможность немедленно закупать без тендера те вещи, которые нужно будет закупать в такой чрезвычайной ситуации", - рассказал Арахамия.

Как сообщал Укринформ, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что к середине следующей недели парламент проведет внеочередное заседание для принятия документов, необходимых для противодействия распространению коронавируса.