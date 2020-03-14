Кабмин соберет заседание по вопросам противодействия коронавирусу

Новости Украины:Правительство соберется обсудить противодействие коронавирусу.

Кабинет Министров в субботу, 14 марта, соберется на заседание по вопросам противодействия коронавирусу.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Завтра будет заседание правительства, где мы будем работать, прежде всего, над вопросом, что делать с коронавирусом", - отметил министр.

В свою очередь, вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников уточнил, что заседание Кабмина запланировано на 12 часов.