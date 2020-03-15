Довыборы в Раду: КИУ сообщает о провокаторах, сеющих панику

Новости Украины:На довыборах в Раду по 179 округу Харьковщины провокаторы сеют панику.

На ряде участков 179-го округа в Харьковской области, где сегодня проходят довыборы в Верховную Раду, а также на рынке в г.Красноград присутствуют лица, которые сеют панику связанную с коронавирусом.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на странице в Facebook.

"На ряде участков присутствуют лица, действующие с провокационной целью, сея панику о коронавирусе. Так, на участок №631020 пришли молодые люди, которые не представились, однако делали замечания членам УИК об отсутствии на них масок. Также они ведут стрим-трансляцию. На территории рынка в Краснограде неустановленные лица объясняют избирателям, что в стране карантин, и выборы в округе отменены", - говорится в сообщении.

Также КИУ фиксирует незначительные организационные проблемы в округе: в частности, ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участка №№ 631042, 631000) и недостаточное количество ящиков.

Отмечается, что не все УИК обеспечены антисептическими средствами и масками, однако информационные материалы на большинстве участков присутствуют.

Ранее наблюдатели ОПОРы сообщали, что на участках есть маски, а помещения моются и проветриваются, также объезд участков осуществляют медицинские работники.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 179 в Харьковской области.

В округе на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре 2019 года Президент Владимир Зеленский назначил Кучера председателем Харьковской ОГА.