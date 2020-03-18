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Еврокомиссия утвердила предложения по "Восточному партнерству" после 2020 года

Еврокомиссия утвердила предложения по "Восточному партнерству" после 2020 года
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Европейская комиссия приняла предложение Украины о долгосрочных целях "Восточного партнерства" в периоде после 2020 года.

Европейская комиссия в ходе встречи в режиме видеоконференции в среду одобрила предложения относительно долгосрочных целей политики "Восточного партнерства" в период после 2020 года.

Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Коллегия впервые провела встречу в таком формате. Понятно, что основное внимание было уделено мерам по противодействию коронавируса. В то же время Еврокомиссия приняла предложения относительно долгосрочных целей "Восточного партнерства" после 2020 года. Целью являются увеличение объемов торговли, укрепление взаимосочетания и углубления экономической интеграции с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной, укрепление демократических институтов и верховенства права в этих странах", - отметил представитель Еврокомиссии.

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По его словам, целями такой долгосрочной политики также являются помощь партнерам на Востоке в решении экологических проблем, повышение их климатической устойчивости, содействие цифровой трансформации и развитию гражданского общества.

Мамер сообщил также, что эти предложения были разработаны с участием высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения и соседства Оливера Варгеи. 

В обнародованной на сайте Еврокомиссии официальной информации о принятом решении приводятся слова Борреля, который напомнил, что "Восточное партнерство" остается важным элементом внешней политики Евросоюза.

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"Сила наших соседей является также силой Европейского Союза; "Восточное партнерство" остается важным элементом внешней политики ЕС. Наши предложения позволят в дальнейшем укреплять шесть стран-партнеров, отражая приоритеты и вызовы, которые мы разделяем, продолжая приносить содержательные и позитивные результаты для всех граждан", - заявил он. 

В свою очередь еврокомиссар Варгеи подчеркнул, что меры "Восточного партнерства" позволят укрепить устойчивость стран-партнеров перед вызовами современности. 

"Мы будем тесно сотрудничать для решения сегодняшних трансграничных проблем, включая пандемию Covid-19", - отметил еврокомиссар.

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Еврокомиссия ожидает, что страны-члены ЕС и страны-партнеры рассмотрят и поддержат упомянутые предложения к саммиту "Восточного партнерства", который состоится в июне 2020 года.

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Украина, ЕС, Еврокомиссия, Бизнес, Партнерство.
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