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Недопуск миссии ОБСЕ в ОРДЛО: МИД выразило возмущение

Недопуск миссии ОБСЕ в ОРДЛО: МИД выразило возмущение
00:20 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Украина отреагировала на недопуск миссии ОБСЕ на временно оккупированный Донбасс.

В Министерстве иностранных дел сделали заявление в связи с недопуском наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает действия представителей российской оккупационной власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые с 21 марта блокируют доступ на указанные территории патрулей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) для осуществления наблюдательной деятельности в рамках выполнения своего мандата, утвержденного Постоянным советом ОБСЕ. Указанные факты зафиксированы в соответствующих докладах СММ ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Указано, что такие действия оккупационной администрации РФ являются прямым нарушением мандата СММ ОБСЕ, противоречат Минским договоренностям, а также Общим согласованным выводам Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года, согласно которым СММ должен иметь безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины для полного выполнения своего мандата.

"Введенное под предлогом распространения коронавируса COVID-19 ограничение доступа СММ ОБСЕ на ВОТ Донецкой и Луганской областей неприемлемо, в том числе с точки зрения безопасности международных наблюдателей. Правительство Украины, временно закрыв пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции, сделало должное исключение для пропуска представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК по ранее установленным порядком", - сообщили в пресс-службе.

Также в МИД призвали международное сообщество, прежде всего, участников Нормандского формата, продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию, что несет ответственность за развитие ситуации на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, с целью обеспечения полного и неукоснительного выполнения ею Минских договоренностей.

Напомним: 

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МИД, ОБСЕ, Коронавирус, ОРДЛО.
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